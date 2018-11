Det er ikke en opgave - det er en gave at være besøgsven for Thora

Bodil Nepper og hendes mand flyttede i 2002 fra Aalborg til den lille fjordby for at være nærmere sønnen og svigerdatteren i Middelfart. De kunne jo altid flytte tilbage igen, tænkte hun og hendes mand, der netop var gået på pension fra sit job som gymnasielærer.

I dag kunne 100-årige Thora Pedersen ikke forestille sig nogen bedre besøgsven. Hun kan næsten ikke vente, til det bliver torsdag, og Bodil Nepper, 72 år, dukker op i den hyggelige lejlighed, hvor de spiser en god frokost sammen. De to har udviklet et nært venskab i de 13 år, der er gået siden første besøg.

Røde Kors Besøgstjeneste i Taulov, Skærbæk og Herslev har 30 besøgsvenner tilknyttet. Antallet af brugere varierer.Både mennesker, som gerne vil besøge ældre, og ældre, som gerne vil modtage besøg, er altid velkomne til at kontakte Esther Hermansen eller Grethe Kaysen Andersen. Førstnævnte har tlf. nr. 75562005, eb@hermansen.mail.dk .Lederne af besøgstjenesten forsøger altid at matche besøgsven og den ældre bedst muligt.

Thora Pedersen sætter pris på, at Bodil Nepper sommetider laver æbleflæsk og andre gode retter til deres frokost. Det får hele lejligheden til at dufte så godt.

De to kvinder har altid meget at tale om. De synger også sammen, og Bodil Nepper læser højt af Skærbækfortællingerne, som der netop er kommet endnu et hæfte af.

I dag begiver Thora Pedersen sig helst ikke uden for lejligheden, da det kniber med at se og gå. Til gengæld kender Bodil Nepper efterhånden så mange mennesker, at hun har masse af nyt og hilsner med til torsdagsfrokosten med Thora, der har en oprigtig interesse i sine medmennesker.

- Thora har bedt mig om at synge til hendes begravelse. Men jeg har sagt til hende, at det kan jeg altså ikke. Det må andre gøre, lyder det stille fra Bodil Nepper, som også er kirkesanger i Herslev Kirke og til plejehjemsgudstjenester på Stævnhøj.

Thora Pedersen har en god familie, der besøger hende ofte og laver mad til hende, men det er ikke alle tanker, hun vil belemre dem med. Til gengæld har hun og Bodil Nepper talt en del om døden. Både da hendes ene søn døde, og når hun tænker på sin egen død. Så bliver bogen gerne hentet frem, hvor Thora Pedersen beder om at få noteret, hvordan hun ønsker, at hendes begravelse skal foregå.

Positivt menneske

For Bodil Nepper er det en berigelse at være sammen med et menneske, som forstår at nyde nyde de gode øjeblikke i livet, selv om skavankerne bliver flere, og der er mindre, man selv kan klare.

- Thora insisterer på at dække bordet, når vi spiser sammen. Og hun vil også klare opvasken bagefter. Det er positivt at se, at hun insisterer på at bruge de ressourcer, som hun har.

Bodil Nepper er uddannet sygeplejerske. Hun har både været lærer på sygeplejehøjskolen i Aalborg og haft mange administrative funktioner her, indtil hun som 55-årig besluttede sig for at læse og blive cand. mag. i psykologi og dansk. Det hele har hun glæde af i sit aktive pensionistliv. Bodil Nepper har i de seneste 13 år arbejdet som frivillig med parrådgivning. Også musikken fylder meget. Hun og hendes mand meldte sig som nytilflyttere ind i Fredericia Byorkester. Og derfor skal der selvfølgelig også synges og spilles, når hun og Thora mødes.

Thora Pedersen har mange gange sagt, at nu har hun oplevet et eller andet for sidste gang, og det er heller ikke tabu at tale om, at livet pludselig kan slutte. Men den 100-årige har stadig lyst til livet.

- Vi har en tradition med, at vi hvert forår skal ud at have en softice. I år var det ved en kiosk på Strandvejen på Middelfart-siden, og da vi på den dejlig varme dag havde nydt isen, sagde Thora: "Næste år er det mig, der giver".