Designerstole forsvundet - tyve brød ind i fritidshus

Fredericia: Fra et fritidshus på Hagenørvej i Skærbæk er der i mellem mandag klokken 16 og tirsdag 09.20 blevet stjålet fire designerstole.

Ukendte gerningsmænd er kommet ind ved at bryde en terassedør op.

Et opbrudt vindue var metoden, indbrudstyve brugte til at skaffe sig adgang til en villa på Møllebovænget i Erritsø.

Indbruddet er her sket tirsdag mellem klokken 13 og 19, og vinduet er formentlig blevet brudt op med et koben, oplyser Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør fra Patruljecenter Syd.

Fra villaen på Møllebovænget blev der stjålet smykker.

En patrulje stoppede en ikke-lokal mand på Egeskovvej klokken 10.24 tirsdag. De havde mistanke om, at den 26-årige mand slet ikke måtte køre bil - og det viste sig at holde stik. Det blev han sigtet for.