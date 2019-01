Deres ægtefæller er demente - nu rækker de en hånd til andre i samme situation

Lone Mathiesen og Leif Christensen er frivillige i Demensfællesskabet Lillebælt. De har valgt at være med til at skabe aktiviteter for både demente og par, hvor den ene af ægtefællerne er demens-ramt.

- Det var den sværeste beslutning, jeg har været med til at træffe, siger han, der havde parrets fire børn at rådføre sig med.

- Min kone blev udredt for syv år siden. Da var hun 62. Jeg var 63 år og sagde mit arbejde op for at kunne være der for hende, fortæller Leif Christensen, som fem år senere måtte kaste håndklædet i ringen, som han udtrykker det.

Lone Mathiesens mand bor hjemme. Leif Christensens kone på demensafsnit på Øster Elkjær i Erritsø. Begge har oplevet, at de har haft brug for at tale med andre i samme situation, og de har også efterlyst aktiviteter til yngre demente og deres pårørende.

Fredericia: Selv om Lone Mathiesen og Leif Christensen har demens tæt inde på livet, har de også fundet kræfter til at gøre noget for andre demente og deres pårørende. Det er der stort behov for, er deres erfaring. De har derfor begge meldt sig som frivillige i Demensfællesskabet Lillebælt.

Demensfællesskabet Lillebælt er rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og deres pårørende.Det har til huse i Sundhedshuset, Dronningensgade 97. Rådgivning: I den åbne rådgivning sidder demenskonsulenter eller frivillige rådgivere. Man kan komme uden at bestille tid, og man kan være anonym. Aktiviteter: I demensfællesskabet er der tilbud om café- og mødeaftener, foredrag, madlavningsaftener. Her kan man også blive introduceret til demensvenlig teknologi og hjælpemidler. Fredericia og Kolding kommuner står i fællesskab for tilbuddet, som også findes i Sundhedscentret ved Kolding Sygehus. Der er åbent i rådgivningen mandage kl. 10-12 og tirsdage kl. 16-18.

- Jeg vil gerne bidrage med min viden og hjælpe andre med at komme op at stå igen.

Efter at hustruen er kommet på plejehjem har han sagt til sig selv, at livet skal gå videre. Og det, han gerne vil bruge tid på, er at hjælpe andre pårørende og demens-ramte.

Han kunne også selv have brugt hjælp til at lære at tackle de situationer, som opstår, når man lever sammen med en dement.

- Tag imod hjælp

Lone Mathiesen lever med sin mand, der i november 2016 fik konstateret demens. For hende har det været et ønske at medvirke til at skabe tilbud, som kunne gavne ham. Der er brug for tilbud ud over dagcenter og Bevæg dig Glad hos Idræt i Dagtimerne. Yngre demente og deres ægtefæller efterspørger fællesskaber, der passer til dem.

Hun har valgt at være åben om sin historie for at hjælpe andre til den erkendelse, at man godt kan tale om demens.

- Jeg prøver at sætte ord på de oplevelser og tanker, som man får, når ens nærmeste er blevet dement.

Hun opfordrer andre til at tage imod den nødvendige hjælp, når partneren bliver ramt af demens. Det har hun gjort,

- Hjemmeplejen og jeg har talt meget om, hvordan vi tackler det i vores hjem, så vi bliver et team, der er fælles om at skabe det bedste for min mand, men så det også bliver til at være i for mig.

Det handler om at afstemme forventninger og leve med, at håndklæderne måske ikke lige ligger, som de plejer, når hjemmeplejen har været forbid, som hun illustrerer det.