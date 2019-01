Der er cheferne: Polititop ønskede første jysk uddannede betjente til lykke

Der har stort set ikke været nogen opstartsproblemer, og alle har været tilfredse med at flytte til Jylland. Både medarbejdere og studerende har taget godt imod det. Det, at vi ligger i Jylland, har også gjort, at vi kan tiltrække nogle studerende til skolen, som ikke ville have søgt, hvis uddannelsen kun lå i Brøndby.

Afd. leder på midlertidige, første, vestdanske politiskole i Fredericia, Lars Bo Hansen, i pressemeddelelse fra Rigspolitiet i anl. af første holds dimission torsdag