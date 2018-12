Denne lille hvalp blev handlet ulovligt på Fredericia Banegård

Bella er langt fra et enkeltstående tilfælde. Ifølge en EU-rapport fra 2015 handles der hvert år over en halv million hunde mellem EU-landene, hvor de hverken registreres, dyrlægetjekkes eller får en god start med deres mor. Bella var allerede syg, da hun blev solgt, og hun var ikke vaccineret og sundhedsundersøgt.

- Når man er så lille, har man brug for sin mor. Men dét er ulovlige hundehandlere, der sælger hvalpe fra europæiske hvalpefabrikker, ligeglade med. For dem er det pengene, der tæller. De skal bare producere flest mulige hvalpe med profit for øje, fortæller Lene Frahm, internatsleder på Fyns Internat, i en pressemeddelelse.

Hun blev nemlig handlet på Fredericia Banegård for seks uger siden, da hun var fire uger gammel. En hundehvalp må først fratages sin mor, når den er otte uger gammel.

Hvalpen, der har fået navnet Bella, har det godt, men hun er et eksempel på den ulovlige handel, der foregår.

Billigt, men ulovligt

Dyrenes Beskyttelse råder til, at man ikke lader sig friste af en billig hvalp.

Tegn på, at hunden kommer fra en hvalpefabrik, er, når sælger vil handle uden for hjemmet, presser hundekøberen til at tage hvalpen med det samme, og hvor der ikke udleveres en sundhedsbog og købskontrakt med hvalpen.

- Køb af hunde gennem onlineannoncer har været med til at give hvalpefabrikkerne kronede dage. Tidligere var det et udenlandsk problem, men fordi der er så enorme summer at tjene på handel af hunde, er det nu også udbredt i Danmark, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Hvis man er i tvivl om en opdrætters troværdighed, så undlad at købe hvalpen, ellers risikerer man at støtte en ulovlig industri med store velfærdsmæssige problemer for de avlsdyr og hvalpe, det involverer.

Hvis man har mistanke om vanrøgtede dyr eller ulovligt opdræt, skal man kontakte politiet eller Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.