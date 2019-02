Den helt perfekte hårdag

Fredericia: Lørdag 9. februar kan man møde skønne Zalza og alle de andre flotte Old English Sheepdogs, når de med det flotteste, børstede "hår" dyster om at blive bedst i racen (BIR), bedst i modsat køn (BIM), opnå certifikater og meget mere på Dansk Kennel Klub's (DKK) udstilling i Fredericia, lyder det i en pressemeddelelse fra udstillingsudvalget.

En Old English Sheepdog er ikke kun en flot børstet hund, den er også en fantastisk dejlig familiehund, og dens rolige og imødekommende sind gør den særdeles velegnet som både besøgshund og læsehund. Flere af de Old English Sheepdogs, der er med på DKK-udstillingen i Fredericia, er tilknyttet Trygfonden som besøgshunde på blandt andet plejehjem, ligesom nogle også "arbejder" som læsehunde og giver tryghed for børn med læse- og indlæringsvanskeligheder.

Man kan få en snak med ejerne om alt lige fra pelspleje til udstillingshund, om at dyrke agility, være tilknyttet Trygfonden eller Læsehundeforeningen, eller bare det at have en Old English Sheepdog som familiehund.

På udstillingen er der mulighed for at se Old English Sheepdogs fra hvalpeklasse til veteran. Man kan læse mere om racen på www.oesidk.dk.