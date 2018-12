Den falske julemand vakte begejstring med småkager

Det er ikke nødvendigvis de største småkager, der "sælger" bedst. De små ser ud til at vide, hvad de vil have.

De har alle nissehuer på. En fra holdet, Joachim Stoklund Hald, er gået hele vejen og har iklædt sig et helt julemands-kostume med skæg og det hele. Hans udklædning kan dog ikke snyde børnehavebørnene, som hurtigt - men uden skuffelse - fastslår, at han ikke er den rigtige julemand. Den rigtige julemand kom nemlig et par dage tidligere. Han kom helt fra Nordpolen, fortæller børnene.

Beskæftigelse er målet

De unge med nissehuer og småkager er samlet gennem jobcentrets projekt, Din Uddannelsesvej.

- Det er en slags aktivering for unge uden uddannelse, siger 21-årige Tobias S. Rasmussen, som overvejer at tage HF eller vende tilbage til kokke-faget.

- Vi kommer til at prøve forskellige ting for at se, om det er noget for os, tilføjer 19-årige Mathias Outzen Ambye, som måske vil være procesoperatør.

Undervejs i forløbet er de blandt andet på virksomhedsbesøg. Og op til jul bager de småkager til børnene på Korskærparkens Børnehave og Kløverlykken.

- Vi har besøg af en UU-vejleder (ungdomsuddannelses-vejleder, red.) hver uge, siger 25-årige Joachim Stoklund Hald, der måske vil gå være social- og sundhedsassistent.

23-årige Qasim Abdulhafid overvejer at blive uddannet smed.

Sammen med 26-årige Mirna Ali Khan begiver de sig afsted for at sprede julehygge. Også Jakob Busk Hansen fra Klub Korskær går med.