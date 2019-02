Den danske vinkel på klimaforandringerne

Skærbæk: I samarbejde med Aarhus Universitet har beboerforeningen i Skærbæk fået muligheden for at live-streame et foredrag med titlen "Klimaændringer - den danske vinkel".

Foredraget, der er gratis, kan opleves i Skærbækhus tirsdag 26. februar kl. 18.45.

Det er professor i klimafysik, Jens Heeselbjerg Christensen, Niels Bohr Institut, København Universitet, der i foredraget stiller skarpt på danske forhold og dansk sårbarhed i forhold til de forandringer, vi allerede oplever.

Undervejs bliver vigtige atmosfæreprocesser og mekanismer forklaret så alle kan være med.

Efter foredraget skulle deltagerne gerne have fået en bedre forståelse af klimaet som system, hvilke usikkerheder forskerne kæmper med, og en idé om, hvorvidt vi efterlader vores efterkommere en oase med vindyrkning, varme somre og masser af turister eller en nødstedt nation omgivet af et stormfuld og stadigt stigende hav - og hvad der skal til for at vi ender i den første situation og ikke i den anden.