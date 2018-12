Demonstration på banegården skal støtte lokoførere i strid med DSB: - Det er fantastisk

- Frustrationen er i forhold til DSB's ageren, så det er svært at holde ro på arbejdspladsen. Det handler især om weekendplaner. Nu kører vi hver anden weekend og har 26 weekender fri årligt. Ud af de 26 friweekender siger den nye overenskomst, at 16 af dem kan ligge enten fredag til lørdag eller søndag til mandag. Det vil skabe problemer, eksempelvis hvis man har delebørn eller ægtefællen også arbejder i weekender, forklarer Ole Bang.

- Der har for nylig været en stor støttedemonstration i Aalborg, hvor mange forbund var mødt op. Det håber jeg også sker her, siger han.

- Det er fantastisk, man igen står sammen skulder mod skulder, for hvem bliver de næste, spørger tillidsmand for 125 lokomotivførere i Fredericia, Ole Bang, og fortsætter:

Ændringer i arbejdsdagen

Et andet stridselement er planlægningen af ferier, hvor der tidligere har været stor åbenhed og gennemsigtighed omkring ferieplanlægningen. Men det vil DSB ifølge Ole Bang også lave om på.

Et tredje punkt er selve arbejdsdagen. Der har de ansatte tidligere haft stor indflydelse på, hvordan arbejdsdagen ser ud.

- Hidtil har det været således, at vi som lokomotivførere har brugt vores erfaringer fra driften til at planlægge arbejdsplaner, således at det fungerer ude på skinnerne til gavn for både DSB og medarbejdere. De erfaringer for, hvad der fungerer tidsmæssigt og praktisk, har man kun, hvis man i hverdagen er aktiv i førerrummet, fortæller han.

Det vil ifølge Ole Bang også blive ændret med DSB's udspil.

- Fra Fredericia kan vi eksempelvis køre til Aarhus, Struer, Esbjerg eller andre steder. Men hvis man hele tiden skal køre det samme sted hen, bliver det rutinekørsel. Hvorimod hvis man kører flere forskellige steder hen i løbet af arbejdsdagen, holder man sig mere skarp, forklarer Ole Bang.