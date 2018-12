Demensforedrag: Skæld ud på Gud

Fredericia: Gud bestemmer alt, og derfor er det også nærliggende at skælde ud på Gud, når livet viser sig fra den barske side.

- Vi mennesker har ikke magten over alting. En del af livet kan og skal vi tage hånd om - resten må vi lægge i Guds hånd, lyder det fra foredragsholder og sygehuspræst Preben Kok, i en pressemeddelelse.

Han kan opleves i et foredrag 13. december på Seniorhuset I.P. Schmidt, der er målrettet borgere med en demenssygdom, pårørende og andre, der har sygdommen tæt inde på livet. Han er kendt for sin bog "Skæld ud på Gud" og sit virke som sygehuspræst på Vejle Sygehus, og hans foredrag handler om at tackle livets store kriser.

Foredraget er gratis og for alle, der har interesse i demens. Der er ingen tilmelding, så man møder bare op. Foredraget foregår fra kl. 19-21, og der kan købes kaffe og sødt i caféen. Det er Demensfællesskabet Lillebælt, der er arrangør.