De taco-sultne kan igen få stillet sulten: Mandag åbner en gammel kending

Martin Tolderlund Olling er ikke typen, der sidder stille og intet får lavet. Om morgenen springer han gerne ud af sengen, og al ombygning af Tacos har han selv - sammen med familie og venner - stået for. Han har været i restauranten mellem 12 og 18 timer hver dag de seneste to måneder. Foto: Peter Leth-Larsen

Kender behovet

De seneste to måneder har han været i fuld gang i Danmarksgade 34, og lokalerne har forvandlet sig fra sorte og hvide til væsentlig mere farverige. Køkkenet er renoveret, det samme er toiletfaciliteter og selve restauranten. Her vil være plads til 27 spisende gæster, og de vil kunne få sig en blød taco med forskelligt fyld mellem klokken 16 og 21 alle ugens dage.

Er du til vegansk, kan du også få det hos Tacos.

- Jeg er ikke selv veganer, men jeg har flere gange spist veganske måltider, der smagte fantastisk. Jeg ved, det er behov - også i Fredericia, siger den nye indehaver af Tacos.

I fustagen er der også mexicanske øl, og samme genre fylder køleskabet. Der skal kigges langt efter de kendte øl- og sodavandsmærker. Men det at skille sig lidt ud, er meningen med det nye Tacos. Arbejdstøjet er farverigt med en lyserød sombrero - som egentlig skulle have været rød, et stort graffiti-maleri pryder væggen og får allerede mange forbipasserende til at vende snuden mod den mexicanske restaurant i midtbyen.