De løfter med bjælker og fliser: Du fortryder aldrig en træning

Fredericia: Styrketræning er meget sjovere, når det foregår i naturen.

Det mener den 52-årige outdoor-instruktør Anette Sørensen, som for fem år siden var med til at starte et skovfitness-hold under Trelde GI's gymnastikafdeling. Søndag kunne man prøve sportsgrenen, da TGI holdt "fitness tryday".

- Det er almindelig styrketræning, som vi bare har flyttet udenfor. Så bruger vi naturen og det, vi kommer forbi, sagde Anette Sørensen, som hver torsdag mellem klokken 17 og 18 står i spidsen for holdet, der mødes ved Bøgeskov Hallen.

Skovfitness er et eksempel på outdoor-sport, som er blevet mere populær blandt voksne. I Trelde kommer en fast kerne på godt 10 mænd og kvinder til træning. Men søndag var den kolde heldagsregn var ikke den bedste lokkemad, så kun tre udøvere var med, da Fredericia Dagblad kiggede forbi. De kløede til gengæld på med stort gåpåmod, da de løftede med bjælker og fliser i træningen.

Selv på en dag med kold og klam regn fortryder man aldrig, når man har taget til træning.

- Nogle gange, når vi mødes, skal vi lige kigge hinanden i øjnene, hvis det var svært at komme op ad sofaen. Men når vi er færdige en time senere, er vi glade og høje, siger Anette Sørensen, som til daglig er oversygeplejerske på en hjerteafdeling. For hende er skovfitness også et afbræk.

- Vi kommer ud, får luft og mærker naturens luner. At være i naturen gør noget godt for os alle sammen. Det har jeg en stærk tro på, siger Anette Sørensen, der også peger på sundhedsgevinster. Man får bedre balance og koordination, når man går rundt på naturens ujævne underlag. Og så styrker man musklerne, hvilket er sundt, når man bliver ældre.

Hos TGI er alle velkomne til at prøve træningen. Det koster 250 kroner pr. halvår i kontingent. Og om sommeren afsluttes træningen sommetider med en badetur.