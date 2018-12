De forskellige anklagere

Anklagerfuldmægtig: Når du har gennemført jurastudiet, bliver ansat under Justitsministeriet og starter i anklagemyndigheden, arbejder du under en mentor. Du er enten anklagerfuldmægtig i afdelingen for almene sager, specielle sager eller advokatur for kvalitet. Hos Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi er der flest anklagerfuldmægtige i afdelingen for specielle sager. Det tager tre år at gennemføre sin grunduddannelse. Efter bestået kan man kalde sig anklager.Anklager: En anklager møder i retssager, hvor det offentlige og loven repræsenteres - til forskel til en forsvarer, der repræsenterer den anklagede. En anklager arbejder tæt sammen med politiet og er med til at sikre, at en skyldig bliver bragt til ansvar. Som anklager skal du inden for seks år i turnus hos den centrale Anklagemyndighed. Det kan være Rigsadvokaten eller Statsadvokaten. Den turnus tager to år og er et krav at gennemføre for at forblive ansat i Anklagemyndigheden.



Senioranklager: De kan løse alle typer af opgaver i Anklagemyndigheden på et højt, fagligt niveau. Senioranklagere kan også fungere som mentorer for de anklagefuldmægtige. r en slags mellemledere. Det er ofte dem, der 'tager sig af de anklagerfuldmægtige, og så er det ofte erfarne eller senioranklagere, der sidder i afdelingen for specielle sager.



Specialanklager: Her har du specialiseret dig indenfor eksempelvis økonomisk kriminalitet eller organiseret kriminalitet og lignende. Specialanklageren har en bred anklagererfaring eller anden betydelig erfaring inden for et eller flere specialområder.