De købte sig ind i et stykke af Fredericias historie

De havde også bemærket "Til salg"-skiltet, men trods den lokale ejendomsmæglers insisteren på, at de altså måtte se førstesalslejligheden i 8.b., holdt ægteparret stædigt fast i, at den var for lille til dem og deres tre sammenbragte børn.

Villa Pax blev opført i 1914 af arkitekt Jesper Jespersen efter ønske fra anden generation i Cohrs Sølvvarefabrikker, Carl M. Cohr. Efter hans og hustruens død overtog deres søn Einar Ditlev Cohr og hans hustru Dudde huset, inden de i 1944 flyttede uden for voldene.Allerede inden Carl M. Cohr købte grunden på Nørre Voldgade 8, havde adressen huset folk fra det bedre borgerskab - heriblandt en konsul og to købmænd. Danmarks Radio bragte i 2017 et program om Cohr-dynastiet i femte afsnit af serien "Grever, godsejere og gullaschbaroner". Afsnittet, der i øvrigt er baseret på interview med historiker og oldebarn af Carl M. Cohr, Karin Cohr Lützen, indeholdt flere billeder fra huset både udefra og indefra, som det så ud i første halvdel af det 20. århundrede. Udsendelsen kan stadig findes i DR's arkiver. Samme Karin Cohr Lützen har skrevet bogen "Arvesølvet", der handler om Cohr-dynastiets fremgang og forfald. Også i bogen behandles Villa Pax med både ord og billeder. Et eksemplar af bogen står naturligvis i bogreolen hos Gitte og Jesper Karmark. Mens Einar og Dudde Cohr boede i Villa Pax, blev der bragt en boligreportage fra huset. Den blev foreviget i bogen Smukke hjem i Danmark og Udlandet fra 1944, som stadig kan købes i brugt udgave på internettet.Også Fredericia Lokalhistorisk Arkiv ligger inde med både fotos og beskrivelser af huset.

- Man kan godt sige, at vi med købet af lejlighederne blev godt integreret i Fredericia, for der gik ikke lang tid, før alle i byen vidste, hvem jeg var, smiler "Teater-Gitte i Cohrs hus", som hun bliver kaldt.

Villa Pax er et bevaringsværdigt hus og har netop fået et ansigtsløft ved hjælp af penge fra Bevaringsfonden. Foto: Peter Leth-Larsen

Bevaringsværdigt hus

- Selv om Cohr-familien solgte huset helt tilbage i 1944, er det stadig Cohr, Villa Pax forbindes med, og det er da sjovt at bo i et hus, der i den grad har været en del af Fredericias historie, siger Gitte Karmark.

Huset tiltrækker da også mange nysgerrige blikke og spørgsmål - ikke mindst fra byens mange krydstogtgæster, der gerne knipser løs for at forevige husets talrige udsmykninger, som de kan fremvise til deres måbende naboer, når de engang vender hjem til hjemlandet.

Når man køber et hus af ældre dato med en helt særlig historie, køber man også et bevaringsværdigt hus, og det forpligter.

- Lige da vi købte huset, var vi sikre på, at vi ville skifte både badeværelse og køkken ud med noget mere nyt og moderne, men efter vi flyttede ind, er vi kommet på andre tanker. Vi synes, at stilen passer til huset. Vi har også valgt at holde fast i de oprindelige forsatsvinduer, for vi fik at vide, at der var minimum 15 gode år tilbage i dem, siger hun.

Og ægteparret er overrasket over, hvor isolerende vinduerne er - både i forhold til at holde på varmen og til at holde trafikstøjen fra Nørre Voldgade ude.

- Det er vitterligt en oase i midtbyen. Vi ligger lige op ad Strøget, men alligevel er her fredeligt og roligt, og så er vi heldige at have terrasser til alle solsiderne af huset, så vi kan trække os uden for på de lune dage, siger hun.

At nærmeste genbo mod nordvest er Fredericia Vold, gør heller ikke oplevelsen af at bo i drømmehuset mindre, og Østerstrand kan nås på fem minutter til fods.