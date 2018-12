De holder os varme til jul - Jesper og Lars holder øjnene på Skærbækværket

Skærbækværket er bemandet 24/7 - og dermed er der også to på vagt på Skærbækværket. Jesper Christiansen og Lars Gormsbøl har dagvagten juleaftensdag og bliver afløst kl. 15, så de når hjem til jul.

Skærbæk: Med plusgrader på termometret kan temperaturen ikke betegnes som decideret frysende, men varme skal der alligevel til. Især i disse juledage, hvor danskerne flokkes omkring julemad, juletræ og hygge med familien, må der varme til i de små stuer. Ørsted leverer varme til Kolding, Middelfart, Fredericia og Vejle fra sine to forholdsvis nye fliskedler, som selvfølgelig også er bemandet i juledagene. Desuden bliver der produceret strøm, når priserne er gunstige.

I kontrolrummet på Skærbækværket sørger maskinmestrene Jesper Christiansen (til vesntre) og Lars Gormsbøl for at holde øje med produktionen via storskærme. Foto:Yilmaz Polat

Juleaftensdag mødte maskinmestrene Jesper Christiansen og Lars Gormsbøl ind på Skærbækværket kl. 7 for at holde øje med varmeproduktionen. De fik fri kl. 15 og kunne dermed nå hjem til familierne i henholdsvis Kolding og Sønderborg, inden julemaden blev sat på bordet. Men de har også begge flere gange prøvet at holde juleaften på værket, hvor vagten løber fra kl. 15 til 23, hvorefter et nyt makkerpar møder ind. - Julen kører efter turnus, så det ikke er de samme hvert år. Hvis man har familie og børn, må man kompensere ved at holde juleaften dagen før eller dagen efter. Vi kan også være på vagt nytårsaften, og når man så er hjemme til midnat, så er festen ved at være slut, fortæller Jesper Christiansen, der har arbejdet på Skærbækværket i 10 år.

Fliskedlerne afgiver en smule varme, og da varmen stiger opad, er der ret lunt i toppen af bygningen med de to fliskedler. Foto:Yilmaz Polat

Fliserne producerer masser af varme Lars Gormsbøl har den såkaldte blokvagt, hvor han tilbringer hele sin vagt i kontrolrummet med at holde øje med de mange skærme, der giver overblik over produktionen, og hvordan kedlerne kører. Han holder øje med, om der går alarmer. Jesper Christiansen er den "runderende", hvilket betyder, at han skal gå ud og kigge, hvad der er galt, hvis der går en alarm. Desuden går han en runde for at tjekke, om alt er, som det skal være. Alt er styret automatisk, men derfor opstår fejl alligevel, så der skal hele tiden holdes øje. Hvis der går en alarm, er der også Jesper og Lars' opgave at finde ud af, hvad der er galt, og hvordan det skal løses. - Anlægget registrerer alt, man laver, så hvis man kvajer sig, kan man lige så godt indrømme det. Alle dummer sig på et eller andet tidspunkt, så vi ser det som vidensdeling og bruger det fremadrettet, siger Jesper Christiansen med et smil. Hver dag arbejder maskinmestrene efter en produktionsplan. Desuden melder de ind, hvor meget strøm der kan leveres den følgende dag, så Ørsted kan prøve at sælge det på markedet. Elpriserne svinger fra dag til dag. Skærbækværket leverer varmen til trekantområdet via TVIS, og meldingen fra Skærbæk er, at der er masser af varme, så ingen behøver fryse, når der skal pakkes gaver op.

De 15 maskinmestre på Skærbækværket skiftes til at være på vagt og kører treholdsskift. Lars Gormsbøl (forrest) og Jesper Christiansen mødte ind kl. 7 og har fri kl. 15. De når dermed hjem til juleaften med deres familier. Desuden er der en bagvagt, som står til rådighed, hvis der bliver brug for at indkalde en ekstra mand. Foto:Yilmaz Polat

På Skærbækværket holder et par ansatte skansen og sørger for at der er varme til hele området den 24. december.Foto:Yilmaz Polat

