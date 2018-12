De elsker julelys: Vi bor i nummer 54, but you can't miss it

Louise er fra Canada, Kim fra Danmark. Ægteparret Nichum på Erritsø Bygade fulgte Fredericia Dagblads opfordring til at fortælle om deres juleglæde. For eksempel i form af lyskæder på matriklen.

Fredericia: De er meget opmærksomme på at finde den rette balance mellem for lidt og lidt for meget julelys på deres hus.

Snittet er nok ramt nu, griner Louise og Kim Nichum, Erritsø Bygade 54.

Matriklen lyser op, og Louise, 46, fra atlanterhavsbyen Gaspé i den østcanadiske provins Quebec ønsker sig egentlig bare noget sne oveni. Altså som i Nordamerika. Massive mængder og minus tocifret.

Men under alle omstændigheder er julestemningen ved at være der på grund af de mange lys i hæk, træer, buske, ned over gavle og på garagen. Den har måske manglet lidt i år, da ægteparrets tilsammen fire børn er ved at være voksne og skal fejre højtiden andre steder.