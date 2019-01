85 mødte op for at vifte med dannebrog til fordel for, at Danmarks Naturfredningsforening bevarer retten til at rejse fredningssager. Ønsket om at frede hele Trelde Skov blev rejst af DN i Fredericia for et år siden, hvorefter Fredericia Kommune gik med.

Det fine søndagsvejr trak folk til Trelde Næs og manifisterede, at mange ønsker at fastholde at DN har ret til at rejse fredningssag, som det helt aktuelt er tilfældet i Trelde.

Formand for DN i Fredericia, Karsten Enggaard, havde inviteret til arrangementet, som landet over blev fulgt op med tilsvarende støtte-arrangementer til fordel for foreningens handlemuligheder.

Trelde: 85 var mødt op ved naturskolen på Trelde Næs søndag formiddag for at støtte Danmarks Naturfredningsforenings lovbeskyttede ret til at rejse fredningssager.

Formand for DN i Fredericia Karsten Enggaard har været bannerfører for, at Trelde-skovene skal fredes. Han fortalte ved naturskolen søndag om baggrunden og indholdet af fredningsforslaget. Foto: Privat

Førstebehandling af lov

DN gjorde for et år siden klart, at man ville rejse en fredning for hele Trelde Skov, uanset om Fredericia Kommune ville være med eller ej. Et flertal i byrådet valgte at gå med til at rejse fredningsforslaget.

Dansk Folkeparti har stillet lovforslag om at fratage DN retten til selv at rejse fredninger, men foreslår i stedet, at det altid skal ske i samarbejde med kommuner eller stat. Lovforslaget førstebehandles i denne uge i Folketinget.

Regeringen, S, SF og Enhedslisten har på forhånd undsagt forslaget.