Danmarks-Stafetten kommer til Fredericia

Danmarks-Stafetten består af i alt seks etaper, og der vil dagligt blive cyklet 70-80 km. Med start i København og afslutning i Aalborg kommer Danmarks-Stafetten gennem hele landet. Og alle landets cykelmotionister kan være med. Det koster 200 kroner at deltage i løbet.

Flere markante cykelpersonligheder vil deltage i cykelløbet, og på Danmarks-Stafettens tredje etape, der starter i Odense og slutter i Fredericia, bliver det blandt andre med den kendte cykelrytter og generator for kvindecykling i Danmark Rikke Cederval Laursen.

Fredericia: Det nye vintercykelløb, Danmarks-Stafetten, kører onsdag 30. januar fra Odense til Fredericia. Cykelløbet cykler penge ind til verdens udsatte piger, der er temaet for årets Danmarks Indsamling.

Buldermørke

Finaleetapen lørdag 2. februar ender midt under det store indsamlingsshow, der i år sendes direkte fra Musikkens Hus i Aalborg. Det bliver en speciel etape, hvor deltagerne skal cykle fra Aars til Aalborg i buldrende mørke.

Danmarks Indsamling er en fælles indsamling til fordel for udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika, som DR og 12 af Danmarks største humanitære organisationer står bag.

Organisationerne arbejder for at hjælpe landene ud af fattigdom, hjælpe de mest udsatte mennesker til en fremtid og fremme FN's 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling.