Foredrag

Fredericia: Jesper Vollmer styrede i 10 år køkkenet som køkkenchef hos Dronning Margrethe.

Den æra er nu slut, dels fordi han i flere år har gået med drømmen om at starte sin egen virksomhed "Rå", men også fordi han i januar 2015 var så uheldig at brække nakken ved en ulykke på en familieferie i Thailand.

For hvad sker der med én, når ens livsgrundlag pludselig ændres? Når alle ens prioriteter pludselig bliver nogle helt andre på et splitsekund? Han har trænet hårdt for at komme tilbage.

Det kan man høre nærmere om ved et foredrag på Fredericia Bibliotek 15. marts kl. 19.30. Entré 125 kr. /EXP