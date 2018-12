Da der var politimænd til: Byens aktive betjent var Gothersgades Skræk

Politibetjent dirigerer trafikken midt i Danmarksgade i slutningen af 1950?erne. Poul Thiesen husker både korpsets biler, de flotte uniformer og ikke mindst dets medlemmer - navnlig betjenten ?Gothersgades Skræk?. Bemærk Vester Voldgades daværende udmunding i Danmarksgade til højre. Hotel Landsoldatens lille cafeteria ud til Danmarksgade samt Dannevirkes bygning under opførelse med midlertidigt overdækket fortov. Den lille lastbil, der holder i Norgesgade, er fra murermester Arne Jeppe Hansen & Søn, Zonens ambulance fra Zone-Redningskorpsets station på 6. julivej er bil nummer to på vej ud gennem Danmarks Port. DSB-bussen til Assens har endnu kongekrone og vingehjul på fronten. Arkivfoto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn