Da der endnu kørte hestevogne i Fredericia: Alle stod stille, når Honoré transporterede de afdøde

Mathias Honoré var en af de sidste, der kørte med hestevogn i Fredericia. Fredericia Dagblads tidligere journalist, Poul Thiesen, husker (og med ham sikkert mange andre), hvordan vognmanden både befordrede gæster fra banegården til de travle købestævne-messer og kørte med brudepar fra kirkerne til fotografering og videre til festlokalerne. Men Honoré transporterede også de døde. og når ligtoget passerede, stod alle op og tav. I respekt. Her er vi længere tilbage end i Thiesens Halvtredsere. Mathias Honoré ses ud for Jyllandsgade 5. Omkring 1910-1920. Foto: Carl Christensen, Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn