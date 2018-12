DR går igen tæt på familien Friche: Fortæller om livet med demens

Den tidligere Messe C-direktør Jean Friche er ramt af demens. DR følger for anden gang ham og familien. Det sker i dokumentaren "Hva' nu mor", som sendes torsdag aften på DR.

Fredericia: Demens rammer ikke kun den syge, men hele familien.

Det kan man følge i aften, når DR for anden gang følger familien Friche fra Fredericia i en dokumentar. Aftenens udsendelse hedder "Hva' nu, mor" og følger hverdagen for den demensramte Jean Friche, som tidligere var direktør for MesseC.

Men for to år siden fik han diagnosen demens, og sygdommen har vendt op og ned på livet for den tidligere direktør og hans hustru Anne-Grethe og de voksne sønner Rasmus, Kasper og Frederik.

Sønnen Kasper er journalist på DR, og han står bag dokumentaren. Det er præcis ét år siden, at den første dokumentar blev sendt. Den hed "Er du der, far?", og den førte til mange positive tilbagemeldinger. Blandt andet fra mange seere, som havde stået i samme situation.

DR har lagt en teaser ud på Facebook om programmet.