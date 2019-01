Trelde: Danmarks Naturfredningsforening (DN) har gjort søndag den 20. januar til fælles kampdag for at sikre organisationen retten til at rejse fredninger. Søndag kl. 10 er DN i Fredericia vært for et arrangement ved Naturskolen på Trelde Næs.

Ved naturskolen holder formanden for DN i Fredericia Karsten Enggaard en fredningstale og orienterer om det seneste fredningsforslag for Trelde Skov.

Der bliver serveret lidt varmt at drikke, og man kan nyde Fredericia Kommunes del af Treldeskovene, som allerede er fredet i dag, og som ifølge forslaget vil skulle fremstå som urørt skov fremover.

I hele landet afvikles der møder i forhold til forslaget fra Dansk Folkeparti om at fratage DN retten til at rejse fredninger uden at have kommuner eller stat som medrejsere.

Forslaget første-behandles i Folketinget den 24. januar.