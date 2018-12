DLG byder indenfor på NutriFair

Fredericia: Grovvarekoncernen DLG er med, når der 16. og 17. januar er NutriFair i Messe C Fredericia.

Fredericia er den kommende hjemmebane for DLG. For gravemaskinerne er i fuld gang med at klargøre jorden til DLG's kommende hovedsæde i Fredericia, hvor omkring 300 medarbejdere får deres daglige gang fra midten af 2020. Men inden da kan man også møde den store grovvarekoncern i Fredericia, nemlig når NutriFair - fagmessen for husdyrproducenter - løber af stablen.

- Vi kommer med en samlet stand for DLG-koncernen, som både dækker vores aktiviteter på grovvaresiden og vores Vilofoss vitaminer og mineraler, fortæller Bøje Kjær, adm. direktør i Vilofoss og vicekoncerndirektør i DLG i en pressemeddelelse. /EXP