DF og V afviser at presse Shell væk: Vi vil ikke lukke gode arbejdspladser

Shell har haft terminal på Skanseodden i 100 år, og i de først 85-90 år var det i naboskab med anden tung industri og risikovirksomheder. I dag er Shell alene tilbage som industrivirksomhed på den østlige side af Norgesgade. Et forslag fra byrådsmedlem Karsten Byrgesen om at flytte terminalen får ingen opbakning fra hverken S, DF eller Venstre. Arkivfoto

Shell skal ikke presses til at flytte olie- og gasudskibning til en ø i Lillebælt, som byrådsmedlem Karsten Byrgesen foreslår. Det mener DF og Venstre i Fredericia, som ikke vil risikere 300-400 arbejdspladser, men forventer, at terminalen naturligt lukker ned indenfor en årrække.

Fredericia: Byrådsmedlem Karsten Byrgesen (løsgænger) mener, at tiden er inde til at bede Shell levere Skanseodden tilbage til fredericianerne og flytte udskibningen af olie og gas til en ø-anlæg i Lillebælt, men hverken borgmester Jacob Bjerregaard (S), Susanne Eilersen (DF) eller gruppeformand Peder Tind (V) kan bakke ideen op. - Det bliver ikke med stemmer fra DF, at vi vil sende 300-400 job ud af kommunen, og det kan være risikoen, hvis vi lægger pres på Shell til at nedlægge havneterminalen, siger Susanne Eilersen (DF). Samme holdning har Venstre Peder Tind. - Vi lukker ikke virksomheder, og skulle man forestille sig at flytte terminalen, vil det være en kæmpe økonomisk og teknisk udfordring for Shell, som vi ikke vil eller kan presse Shell til, siger Peder Tind med henvisning til borgmesterens oplysning om, at der er en uopsigelig lejeaftale på arealet. - Den kender jeg ikke, men er det tilfældet, så giver det jo sig selv, siger Peder Tind. Han mener desuden, at den grønne omstilling vil gå hurtigere, end man forventer, så terminalen naturligt vil lukke ned inden for en årrække. - Jeg er ikke ekspert, så om der går fem eller 15 år, ved jeg ikke, men det vil ske, siger Peder Tind og Susanne Eilersen er enig.

Alle tanke er i brug Tankene på havneterminalen er i drift, og de er nødvendige for driften.Der udskibes jo flere forskellige slags produkter og derfor er der behov for flere tanke.



Der er fjernet tanke i tidens løb i takt med udviklingen, eksempelvis gælder det bitumentanke.



Alle tanke indgår i Shells tankprogram for vedligehold, og det sker i tæt samarbejde med myndighederne.



Månedligt er 20-25 skibe til kaj ved havneterminalen, og de medtager de produkter, der afsættes til verdensmarkedet, herunder råolie.



Det tager 18-36 timer at laste et tankskib.



Den seneste store investering ved havneterminalen er det såkaldte VRU-anlæg, som blev taget i brug for at sikre mod emissioner og eventuelle lugtgener.



(Kilde: Shell Raffinaderiet)

Ud over udskibningsanlægget på Skanseodden har Shell et antal tanke. Både Venstre og DF mener, at det er et internt anliggende for Shell at vurdere, om der er dele af det, der kan flyttes til Shell Raffinaderiets areal på Egeskovvej. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Skygger ikke Susanne Eilersen var en af de politikere, der var nervøse for, hvad der ville ske med raffinaderi og terminal, da Dansk Shell blev solgt i en handel, der imidlertid aldrig blev realiseret. - Jeg er helt tryg ved, at vi i dag samarbejder direkte med Shell. Vi har en god dialog, som bliver ført mellem borgmesteren og Shells direktør, siger Susanne Eilersen. At Shell aldrig ville have været placeret på en af Fredericias bedste beliggenheder i dag, er de to politikere enige om. - Men sådan blev det, og det er man nødt til at tage hensyn til. Jeg synes ikke, at vi skal følge det spor, som man er inde på i Kolding, hvor havnevirksomhederne bliver sagt op, siger Susanne Eilersen. Peder Tind er enig og frygter ikke, at terminalen skygger for udviklingen af Kanalbyen . - Hvis Shell havde været i vejen for planerne for Kanalbyen, så havde vi ikke set den interesse fra investorer, som vi allerede har set, siger han.

Følger planen Både Venstre og DF mener i lighed med Jacob Bjerregaard, at Kanalbyens udbygningsplaner harmonerer fint med, at terminalen kan blive liggende i år frem. - Venstre er optaget af, at vi får den nye bydel til at hænge sammen med den eksisterende by, og derfor skal udviklingen ske i den rækkefølge, vi allerede har sat i gang, hvor vi arbejder os ud indefra mod Lillebælt. Og med en tidshorisont på 15-20 år, så passer det med, at terminalen naturligt lukker ned, vurderer Peder Tind. Som en begyndelse på at omlægge Skanseodden fra industrianlæg, mener Karsten Byrgesen, at Shell burde flytte tankanlægget omkring terminalen til Egeskovvej. - Det må være et internt anliggende for Shell. Hvis der er økonomi i at omlægge anlægget, så var det nok sket, siger Peder Tind, og Susanne Eilersen vil også lade det spørgsmål være op til Shell.