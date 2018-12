DBS-tillidsmand efter udbud: Det kan koste arbejdspladser i Fredericia

Tillidsmand Lars Strøager frygter, at der forsvinder job fra Fredericia og DSB-værkstedet på Egumvej. Torsdag vandt Arriva en udbudsrunde for de tog, værkstedet holder vedlige. Foto: Peter Leth-Larsen

Det kan få betydning for de cirka 50 medarbejdere på DSB's værksted på Egumvej, at Arriva torsdag vandt udbuddet om at stå for togtrafikken på ruterne Vejle-Struer og Odense-Svendborg. Tillidsmand frygter, at det vil koste arbejdspladser.

Fredericia: Medarbejderne på DSB's værksted på Egumvej står i en usikker situation, efter at Arriva har vundet et udbud på to ruter, som i dag drives af DSB. De to ruter er Vejle-Struer og Odense-Svendborg. Driften overgår til Arriva i december 2020. - Det kan godt koste arbejdspladser i Fredericia. Det vil være ulogisk andet, siger Lars Strøager, som er tillidsmand for cirka 50 håndværkere på DSB Vedligehold i Fredericia. I dag vedligeholder værkstedet cirka 20 vognsæt. Det er tog på Odense-Svendborg-linjen og tog med udgangspunkt fra Næstved, men den sjællandske del forsvinder også i 2020. Togene på Vejle-Struer vedligeholdes fra Aarhus.

For mange kolleger vil det være svært at køre til Struer, for det er jo to timer hver vej i bil. Lars Strøby, tillidsmand

Vedligeholdelsen af de dieseldrevne Desiro-tog, som bl.a. betjener Svendborgbanen, sker i dag fra værkstedet på Egumvej. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Arriva vil udvide værksted Arriva har værksted i Struer og fortalte i november i Dagbladet Struer, at selskabet vil udvide værkstedet, hvis det vandt udbuddet. - Lige nu ved vi ikke så meget. Det kommer an på, hvad Arriva synes. Vi skal forhandle, om der skal være et værksted i Fredericia. Arriva har et værksted i Varde og Struer. For mange kolleger vil det være svært at køre til Struer, for det er jo to timer hver vej i bil, siger han. Medarbejderne er blandt andet mekanikere, elektrikere og smede, og mange af dem har været hos DSB i mange år.

I Fredericia vedligeholder man i dag cirka 20 vognsæt, der kører på Odense-Svendborg-strækningen. Fremover drives den af Arriva, men det er uvist, hvad der sker med værkstedet, konstaterer tillidsmand Lars Strøager. Foto: Peter Leth-Larsen

Et hul fra 2021 til 2024 DSB meddelte for et år siden, at værkstedet på Egumvej står foran en udvidelse. Fremtidens tog skal omlægges fra diesel til el. Fra 2024 skal værkstedet på Egumvej modtage og klargøre de nye tog. - DSB laver værkstedet, men har udliciteret vedligeholdelsen. Dem, der skal lave togene for DSB, skal også stå for vedligehold. Det firma, der vinder udbuddet, vurderer, om de kan bruge nogle af os. Så igen, vores fremtid er usikker, for det er først fra 2024. Vi får et hul fra 2021 til 2024, hvor vi ikke ved, hvad vi skal, siger Lars Strøby. Det er ikke givet, at Arriva skal tage vedligeholdelsen hjem til Struer. Som en del af udbuddet er der også mulighed for, at den nye operatør kan fortsætte med at have værksted i Fredericia, og det kan ske fra det nuværende godsværksted på Kobbelvænget.

Lige nu vedligeholder Lars Strøby og kollegerne dieseltog på værkstedet i Fredericia. Fra 2024 overgår togene til dieseldrift, og her har DSB allerede besluttet, at der skal ligge et stort værksted i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Ti medarbejdere er rejst Ifølge Lars Strøby har der reelt været usikkerhed om fremtiden det seneste år, efter at det blev offentliggjort, at ruterne kom i udbud. - Vi har mistet ti medarbejdere det sidste år, siger Lars Strøby. Seks af dem er dog gået på pension, men stillingerne er ikke genbesat. Indtil videre er det klaret med ekstraarbejde. Men ifølge fællestillidsmanden er der ikke råd til at miste ret mange flere medarbejdere. - Hvis vi mister fem kolleger mere, er vi i en situation, hvor vi ikke kan gennemføre de eftersyn, der skal til. Så bliver vi nødt til at lade tog stå og aflyse, siger tillidsmanden. Han håber, der kan oprettes en økonomisk gulerod for at holde fast på medarbejderne i form af fastholdelsesbonus.

De 50 ansatte på DSB-værkstedet på Egumvej i Fredericia frygter at miste jobbet, efter en udbudsrunde er vundet af Arriva, fortæller tillidsmand Lars Strøager. Foto: Peter Leth-Larsen