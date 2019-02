Cozy-ejere overtager forpagtning af Hannerup Skov

Søren og Tina Møller har lørdag indgået aftale om at overtage forpatningen af Hannerup Skov.

Fredericia: Det er ikke længe, at selskabslokalerne Hannerup Skov endnu får lov at stå tomme. Ægteparret Søren og Tina Møller, der ejer Cozy Café & Restaurant, har lørdag indgået en aftale med Mogens Ussing fra Ussing Invest, som ejer bygningerne, om at de fremover skal forpagte stedet. For få dage siden fortalte Mogens Ussing til Fredericia Dagblad, at han havde samtaler med tre potentielle forpagtere, der kunne tage over, efter Klaus Zoffmann Jensen i december måtte opgive at drive Hannerup Skov videre. - Hannerup Skov er jo et fantastisk hus med en unik beliggenhed, hvor man kan sidde i skoven og kigge ud over vandet. Det er ikke mange andre steder, man kan det, siger Tina Møller. Blandt hendes medarbejderne er blandt andet den tidligere forpagter af Hannerup Skov, Klaus Zoffmann Jensen, som igen kommer til at have en finger med i arbejdet på Hannerup Skov. Han har siden 1. januar været ansat som køkkenchef på Cozy Café & Restaurant, og derfor kommer han blandt andet også til at stå for reservationer og menusammensætning på Hannerup Skov. - Klaus er en ekspertise ud i madlavning og har nogle kvaliteter, som vi helt sikkert syntes, vi kunne gøre brug af, siger Tina Møller om ansættelsen af den nye køkkenchef.

Vi vil det her rigtig meget, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi har et knaldhamrende godt team Tina Møller, ejer Cozy Café og Restaurant og forpagter af Hannerup Skov

Ombygning kræver lukning Tina Møller forventer, at Hannerup Skov kan være klar til at danne rammen om de første selskaber i starten af april. Udover forpagtningen af Hannerup Skov har Søren og Tina Møller også planer om en ombygning af Cozy Café & Restaurant. Køkkenet skal åbnes op, og de vil forsøge at profilere sig endnu mere på restaurantdelen end hidtil. - Siden vi åbnede i 16, har vi lige så stille hævet niveauet. Man vil altid gerne mere og være dygtigere. Vi kommer aldrig til at blive et meget dyrt spisested, men hver dag arbejder vi for at gøre det endnu bedre, end vi hidtil har gjort, siger Søren Møller. Det nye koncept kommer blandt andet til at betyde, at Cozy Café & Restaurant holder lukket i uge syv og otte. Udover ombygningen får Cozy fremover også mulighed for at holde større selskaber i motorbådsklubbens lokaler. På sigt forventer Søren og Tina Møller, at kombinationen af at drive både Cozy og Hannerup Skov, vil være optimal. Især i forhold til at skabe en udfordrende og spændende arbejdsplads for deres medarbejdere.

Omvendt frygter de ikke, at de med forpagtningen af Hannerup Skov og en ombygning af Cozy kommer til at sætte gang i for mange nye tiltag. - Vi vil det her rigtig meget, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi har et knaldhamrende godt team. Hvis ikke vi følte, at vi kunne løfte det, ville vi slet ikke give os i lag med det, siger Tina Møller. Da Klaus Zoofmann Jensen af økonomiske årsager måtte sige farvel til Hannerup Skov, skete det med en masse aftaler i ordrebogen. Tina Møller fortæller, at de aftaler ikke følger med, da flere formentlig i mellemtiden har reserveret lokaler andetsteds. - Men skulle der være nogle, der ikke har fundet noget andet, håber vi selvfølgelig at høre fra dem.