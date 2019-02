Cozy-ejere køber nabobygning og indretter iskiosk og mødelokaler til udlejning

Is-kiosken flyttes fra Cozy til nabobygningen og vil holde åbent i sæsonen. Lokalerne skal desuden bruges til mødelokaler til udlejning. Derudover kommer der en ny sejlsportsinstruktør, og til foråret vil man kunne leje havkajakker, elcykler og både.

Fredericia: 1. oktober 2018 købte indehavere af Cozy, Tina og Søren Møller, nabobygningen i lystbådehavnen. Bygningen var ejet af virksomheden Watergames, som brugte den til sejlsportuddannelser. Det vil den fortsat blive brugt til, men i et andet regi. Desuden skal huset bruges til flere andre ting. Bygningen skal fremover bruges til iskiosk, så issalget bliver flyttet fra Cozy til nabobygningen. - Nogle vil gerne ud og spise til aften og nogle vil gerne ned og have en is om aftenen. For at give alle en bedre oplevelse, skiller vi det ad. Så kan folk også bedre komme i deres badetøj direkte fra stranden og købe en is, fortæller indehaver af Cozy Tina Møller. Foruden at være iskiosk er der lavet to mødelokaler i huset, som allerede har været lejet ud nogle gange. - Vi tror, der er et marked for uformelle mødelokaler til eksempelvis mindre virksomheder. Vi kan servere kaffe og te og mad, eller deltagerne kan spise på Cozy. Mødelokalerne vil også kunne bruges til kurser, fortæller Søren Møller. Desuden har parret lavet en aftale med en instruktør fra Juelsminde, som fra april vil holde en række sejlsportskurser fra lokalerne så som speedbådskørekort og duelighedsbevis.

Mange sejlende gæster spørger, hvor de kan handle, og der er langt derhen, hvis man er på gå-ben. Så derfor har vi elcykler til udlejning fra april. Søren Møller

I det daglige hjælper Søren og Tina Møllers 24-årige datter Jeanette Christensen (til venstre) også til i caféen. Foto: Peter Leth-Larsen

Vil udleje kajakker og elcykler Dertil kommer udlejning af tre både, fire havkajakker og elcykler. - Mange sejlende gæster spørger, hvor de kan handle, og der er langt derhen, hvis man er på gåben. Så derfor har vi elcykler til udlejning fra april, fortæller Søren Møller. Tina og Søren Møller har drevet Cozy siden 2016. I det daglige er det Tina, der står for driften, mens Søren fortsat driver sin håndværkervirksomhed. En evne han får god brug for på Cozy de kommende uger, da spisestedet lukker ned i uge syv og otte i forbindelse med en renovering med nye gulve, køkken og en ny bar. Desuden kommer der et nyt menukort. - Der skal opgraderes til en nyere version, som Søren Møller siger. Deadline på renoveringen er søndag 24. februar, for der har Cozy inviteret en række gæster til prøvemiddag på det nye menukort.

Fjerner containere Foruden renoveringen indvendig vil der blive ryddet op mellem Cozy og den kommende iskiosk, så området tager sig pænt ud, lover det initiativrige par. - Cozy er jo stammen, så det er naturligt for os at overtage den her bygning og gøre det fint og få fjernet containere, siger Søren Møller. Søren Møller driver byggefirmaet Montel, og Tina Møller er uddannet bogholder men arbejder nu fuld tid med Cozy. De er selv sejlere, og det var netop, da de købte en motorbåd, at de opdagede, at der manglede et sted i lystbådehavnen i Fredericia, hvor man kan købe en kop kaffe og lidt at spise. Det førte til, at de åbnede Cozy.