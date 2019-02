Cotapaxi spiller frokostjazz

Fredericia: Lørdag 9. februar inviterer Fredericia Jazzklub igen til frokostjazz fra kl. 12 i Tøjhuset, hvor klubben præsenterer Cotapaxi New Orleans Jazzband.

Bandet blev dannet i 70'erne i Aarhus og er nu med fuld styrke tilbage efter omkring 40 års pause.

Besætningen udgøres af særdeles erfarne musikere, som dels var med dengang i 70'erne, da Aarhus nærmest var en forstad til New Orleans, og dels af nye, velkendte medlemmer, som stadig er aktive i andre bands.

Cotapaxi New Orleans Jazzband er et band, der ved, hvordan New Orleans-musik skal spilles, lyder det i pressemeddelelsen.

