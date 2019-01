Christine gik til guldsmeden for at få en ring - og endte med at få et fleksjob

"Du skal da ikke bare komme og sige, at din mor er død. Vi skal have en ordentlig snak over en kop kaffe", sagde Therese, og så satte de to sig godt til rette, mens Christine Kjærgaard fik rum for sin sorg og sine tanker.

Christine Kjærgaard og Therese Krogh Andresen fandt ud af, at de går godt i spænd. Derfor var den bedste gave, Christine kunne få, at få et flekxjob i Thereses lille smykkebutik. Foto: Marianne Husted

Christine fik efterhånden også fortalt sin livshistorie til Therese. Hun havde i længere tid ledt efter et flexjob og havde omsider fået et hos Fakta i Erritsø. Hun fik søde kolleger, men for en stressramt og overbelastet hjerne blev det for meget at sidde ved kassen, når der opstod var kø, eller kunderne ikke var i det venlige hjørne.

I 2013 gik det galt igen. Det blev konstateret, at hun lider af en bipolar affektiv lidelse. I et to årigt forløb afprøvede hun forskellig medicin, gik i samtaleterapi og havde tre psykiatriske indlæggelser på blot et halvt år. Ved den sidste indlæggelse på Kolding Sygehus mødte hun et meget forstående personale og en lyttende psykiater.

Ros til jobcenter

Det blev til et forløb hos jobcentret, som hun har meget ros til. Hendes rådgiver gav hende ro, da hun sagde til hende, at nu skulle hun først og fremmest følge sin behandling. Det var en svær periode, for hun måtte acceptere, at hendes liv ville være forandret for altid. Hun havde ikke længere sin identitet som lærer og skulle indstille sig på, at hun aldrig ville komme til at arbejde på fuld tid igen.

Det endte med, at hun blev indstillet til et fleksjob med et ugentlig timetal på syv timer.

- Og jeg har erkendt, at jeg faktisk ikke kan arbejde mere.

Hun har i en periode fået bevilget bostøtte for at kunne klare hverdagen. Hun fik også hjælp, da hun for halvandet år siden besluttede, at hun ikke længere ville drikke alkohol. Hun var bange for, at det skulle udvikle sig til selvmedicinering, som hun ikke selv havde kontrol over. I det hele taget har hun besluttet sig for at være ærlig om sin psykiske lidelse, som også to søstre og en niece er ramt af.