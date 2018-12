Bespisningen handler om et af Jesus' mange mirakler, hvor han bespiser 5000 mennesker i ørkenen med 5 brød og 2 fisk.

Den 1. august var Earth Overshoot Day - Jordens overforbrugsdag. Det betyder, at efter den 1. august har menneskene brugt ressourcerne, som Jorden kan gendanne på et år. Og hvad er endnu mere foruroligende, er det faktum at Earth Overshoot Day kommer tidligere og tidligere hvert år.

I tider hvor klimaforandringer, CO2-udledning og madspild er emner, man skal forholde sig til i hverdagen, så ville Jesus' mirakel være mere end velkommen især med fordelingen 5 dele grønt/brød og 2 dele fisk/kød.

I restaurationsbranchen forholder man sig også til en masse valg. Skal man bruge økologiske råvarer, skal sæben være miljøvenlig, skal firmabilen være en elbil?

I vores restaurant tager vi stilling til alle disse emner og prøver at sikre, at alle animalske produkter kommer fra dyr, der er blevet behandlet ordentligt og respektfuldt. Ikke alene giver det forhåbentligt en god smag, men også en god samvittighed, når det spises. Nogen og ikke noget har måttet lade deres liv for at mætte os og vores gæster, og den skal behandles med respekt hele vejen fra jord til bord.

For mig er julen familie-tid, tid til eftertænksomhed og tid til at udvise taknemmelighed. Som forælder tænker man over, hvilken verden man lader sine børn vokse op i, og hvilken verden man efterlader dem i, så eftertænksomheden i julen er i denne tid tilknyttet ængstelse for vores verden og dens fremtid.

Jeg elsker jul og alt hvad der dertil hører, selvom den er kendt for overflod, fråds og madsvineri, som MC Einar nok så rigtigt siger. Så når juleaftens-middagen starter sammen med min familie, vil jeg bøje mit hoved i taknemmelighed.

Et stor taknemmelighed for at vi i dag bliver mindet om Earth Overshoot Day, at vi tager klimaforandringerne alvorligt og tænker over, at der bliver nødt til at være en masse grøntsager på vores tallerken, fordi kød er en dyrebar gave på flere måder.

Tak for dén and, der ligger dér på bordet, og jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul.