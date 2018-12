Christianskirkens adventskalender: Pinseunderet

Jeg hedder Benedikte Neergaard Jessen. Jeg har for nyligt åbnet en stofbutik i Fredericia. Førhen har jeg arbejdet som lærer i 30 år og har det seneste år været ansat i Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia.Jeg har sagt ja tak til at være lågeåbner ved 17:17 i Christianskirken i år, fordi jeg synes, det er en smuk adventstradition, og jeg blev meget glad for opfordringen til at deltage aktivt heri.

Når jeg tidligere har deltaget som tilhører, har det været stemningsfuldt at sidde i mørket og vente på, at dagens mosaik oplyses, og derpå høre gode tanker om indholdet af dagens låge, synge og bede fadervor sammen.

Jeg har fået tildelt mosaikken med pinseunderet, som, jeg synes, er en en dejlig "låge" at åbne, da den handler om den Kristne Kirkes fødsel. Jeg vil fortælle, hvordan jeg blev opmærksom på, hvad pinsen betyder. Dernæst vil jeg gerne lægge fokus på den sammenhæng, der er mellem jul og pinse.