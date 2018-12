Christianskirkens adventskalender: Lazarus' opvækkelse

Da jeg blev spurgt, om jeg ville medvirke til adventskalenderen i Christianskirken, sagde jeg straks ja, selv om jeg har været med to gange før. De måtte give mig, hvilken rude de ville, for som gammel præst har jeg prædiket over den tekst mange gange, og som salmedigter skrevet salmer til alle 24 ruder samt til det gyldne alter. Jeg ved godt, hvad ruderne forestiller.

Nu er der forskel på ruderne. Nogle kan man ikke se, hvad de forestiller, hvis man ikke ved det. Andre er ikke svære at afkode, hvis man kender lidt til de bibelske historier. Og Lazarus, som jeg fik, er nem at finde. Han er lige kommet ud af graven og står indsvøbt i de hvide strimler af linned, han var viklet ind i. Sikken et chok, de må have fået. Hårene må have rejst sig på deres hoveder. De havde begravet ham fire dage før, og nu ser de ham bevæge sig. Han ligner nærmest en snegl i sit hus. Men han er altså kommet ud af graven, fire dage efter at han døde og blev begravet!

Jamen sådan noget sker jo ikke! De, der dør, er døde. Selv om vi i vore dage oplever, at folk med hjertestop bliver genoplivet. Jeg har en ven, som er død to gange. Og jeg fik julebrev fra ham forleden dag. Men han var ikke død i fire dage!

Så her står vi ved forstandens grænse. For os er døden uomgængelig. Men ikke for Kristus. Og da vi alle skal dø, så er det ham, vi må håbe på. For for ham, Guds søn, gælder der andre regler. Som jeg skriver i en anden salme: "Og derfor kan vi håbe, at også vi får givet at gå i morgensolen og glæde os ved livet." (Salmebogen 552). Mere om det fredag 21. 12.