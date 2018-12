Christianskirkens adventskalender: Fristelsen i ørkenen

Den 4. april modtog jeg en meget spændende mail. Først troede jeg, det var en forsinket aprilsnar, men nej, det var en invitation til at medvirke ved årets adventskalender 17.17. Da jeg følte mig meget beæret over at være blevet spurgt, takkede jeg ja til denne udfordring, og nu er det nu.

Jeg hedder Lone Sørensen. Jeg er udlært farmakonom, og jeg flyttede til Fredericia i 2015. Da jeg tidligere havde siddet i menighedsråd, valgte jeg i 2016 at stille op som suppleant ved menighedrådsvalget. Jeg indtrådte i selve menighedsrådet efter lidt over et år. Her er jeg med i informationsudvalget. Jeg er også at finde som frivillig i Café Christians og ved kirkefrokoster, når det er muligt. Jeg er så glad for at være blevet en del af fællesskabet ved Christianskirken.

"Min" mosaik ved dagens kalenderåbning er den mosaik, der refererer til det bibelsted, hvor Jesus bliver fristet af Djævelen.(Matt.4, 1-11)Så blev Jesus ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen.Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter,led han sult. Da kom fristeren til ham.

Jeg vil i den forbindelse tale lidt om nogle af de fristelser, vi mennesker bliver stillet overfor gennem livet. De dagligdags fristelser, de helt små og de store, der kan få konsekvenser for os.At friste betyder jo at give nogen lyst til at gøre noget, som vedkommende måske senere fortryder. Mon ikke vi alle kender til det? Enten at friste nogen eller blive fristet af nogen! Som Benny Andersen skriver i de sidste linjer i vers 1 af den sang, der hedder "Go' nu nat":"Jeg ved godt at på din vejlurer fristelser på dig".

Jeg glæder mig til at se jer 17.17.