Christianskirkens adventskalender: Babelstårnet

Jeg har glædet mig meget til at åbne dagens låge i Christianskirkens adventskalender. Jeg har fået tildelt mosaikken, der illustrerer Babelstårnet. En fortælling vi kan læse i Det Gamle Testamentes 1. Mosebog kapitel 11.

Denne fortælling handler om, hvordan hele jordens befolkning havde samme sprog, indtil de forsøgte at bygge et tårn, som skulle nå op til himlen. For tænk at sidde oppe i himlen, ligesom Gud! Men Gud blev vred over, at de forsøgte at bygge et tårn, der skulle nå helt op til ham - hvis de kunne handle sådan, ville intet være umuligt for dem.

Derfor forvirrede Gud sproget, så de ikke længere kunne forstå hinanden og dermed ikke kunne samarbejde om at færdiggøre tårnet. Fortællingen forklarer ikke blot, hvordan flere sprog opstod, men også hvordan menneskene blev spredt ud over hele jorden.

Guds mening var måske at skabe spredning og forskellighed, men når vi læser teksten om Babelstårnet og relaterer den til den verden, vi lever i i dag, er der stadig behov for, at vi trods forskelligheder i kultur, sprog og etnicitet søger at skabe forståelsen mellem hinanden. At mennesker mødes og prøver at finde sammen i fællesskabet. Uagtet forskelligheder, overbevisninger, sprog og kultur.

På den måde har Gud jo ret; når vi er sammen, kan vi meget mere med hinanden, end når vi er hver for sig.