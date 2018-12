Chief 1 og de andre er tilbage: Legendarisk hiphop-gruppe kommer til Fredericia

- Albummet "Opråb! Til Det Danske Folk" blev udgivet i 1989 og fulgt op af en massiv og langvarig turné. Gruppen indspillede tre albummer og et livealbum mere frem til 1996, hvor RBC blev opløst.

Fredericia: Den genopståede danske hiphopgruppe Rockers By Choice kommer til Fredericia på en tur i 2019. Forsalget begynder 18. december klokken 19.00.

Rockers By Choice bestod fra start af Lars Chief 1 Pedersen, broren Per Dee Pee Pedersen, Georgios Master Phoze Sagos, Peder MC Pete Musing og Øyvind MC Swan Hagen Traberg.

Det originale hold

Fredericia får RBC at se og høre i deres originale besætning.

Byen er desuden den eneste besøgte næste år ud over København, Aarhus, Odense og Aalborg.

- Vi vil vise gamle og nye fans, at vi stadig kan trykke den af, og jeg glæder mig for vildt til at shine de gamle tracks op og lave en tour de force rapkoncert med fuld smadder og gang i den, lover Chief 1 i pressemeddelelsen.

Koncerten i Fredericia finder sted i Tøjhuset lørdag 30. november 2019.