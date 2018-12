Caverion Danmark udnævner Carsten Sørensen til ny direktør

Fredericia: Per 1. januar er adm. direktør i Qubiqa A/S, Carsten Sørensen, udnævnt til adm. direktør for Caverion Danmark. Carsten Sørensen kender det finskejede teknikentreprenørselskab Caverion godt, da han var ansat i Caverion Danmark-Norge som vice president for Industri 2015-2017. Carsten Sørensen kommer til at rapportere til Ari Lehtoranta, leder af Caverion Group, og bliver også medlem af ledelsen.

- Med denne ændring tager vi de næste skridt i implementeringen af vores strategi i Danmark. Den nuværende adm. direktør Michael Højgaard har gjort det godt med at starte en turnaround af den danske forretning og sætte den nye retning. Udførelsen bliver nu ledet af Carsten Sørensen. Jeg vil gerne takke Michael Højgaard for hans indsats i Caverion, og jeg vil ønske Carsten Sørensen velkommen tilbage til Caverion. Jeg ønsker ham succes i hans nye rolle, siger Ari Lehtoranta i en pressemeddelelse.