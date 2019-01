Der var risiko for skader på tænder, mundhule og svælg, da Carlsberg i slutningen af november sidste år sendte et parti Carlsberg Pilsner ud til dagligvarebutikker i hele landet. Det skriver TV2 Lorry.

Årsagen var en produktionsfejl, der gav risiko for glaspartikler og rester af etikette-papir i øllene, som var i glasflasker.

Carlsberg trak efterfølgende ølpartiet tilbage. Men i mellemtiden havde 21 butikker på landsplan nået at sælge øllene til forbrugerne.

Nu viser det sig, at Carlsberg var for langsomme og dårlige til at sende informationerne om tilbagetrækningen ud til kunderne og forbrugerne. Og som konsekvens har Fødevarestyrelsen givet bryggerigiganten en bøde på 80.000 kroner, viser en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen dateret den 3. december.

Her fremgår det, at Carlsberg opdagede produktionsfejlen onsdag eftermiddag den 28. november, men at de undlod straks at sende mails ud til kunderne, i det her tilfælde butikkerne, før dagen efter den 29. og den 30. november.

I stedet blev kunderne kontaktet telefonisk. Men først efter cirka to døgn, fredag morgen den 30. november, fik Carlsberg fat i de sidste seks kunder per telefon, oplyses det i kontrolrapporten.

Som et andet kritikpunkt fremhæver Fødevarestyrelsen, at Carlsberg kun udsendte pressemeddelelser om tilbagetrækningen til to lokalaviser, men ikke til et nyhedsbureau som eksempelvis Ritzau. På den måde gik der længere tid, end man kunne have forventet, før nyheden nåede bredt ud i de landsdækkende medier.

Desuden blev Fødevarestyrelsen først kontaktet torsdag 29. november, altså et døgn efter, at produktionsfejlen blev opdaget.

- Det er vi kede af, og vi tager kritikken til efterretning og retter os selvfølgelig hundrede procent efter det fremover, siger Carlsbergs pressechef, Kasper Elbjørn, til TV 2 Lorry.

Ifølge Fødevarestyrelsen var det en fejl, da Carlsberg i første omgang frigav ølpartiet den 24.november, som efterfølgende blev leveret ud til butikker i hele landet dagene den 26., 27. og 28. november.

Ud af i alt 446 butikker nåede 21 af dem at sælge øl fra det omtalte parti til forbrugerne.

Kunne det ikke have været undgået, hvis I havde rubbet neglene noget mere?

- Det ved vi ikke. Jeg kan jo ikke gætte. Vi håber, det aldrig sker igen, siger pressechef Kasper Elbjørn.

Han er ikke bekendt med, om Carlsberg tidligere har begået lignende fejl. Men han oplyser, at Carlsberg efterfølgende har taget sine forholdsregler og opdateret sine interne systemer. Han oplyser endvidere, at Carlsberg har i sinde at betale bøden på de 80.000 kroner.

Det har søndag ikke været muligt at indhente en kommentar fra Fødevarestyrelsen. Kontrolrapporten stammer fra et besøg hos Carlsberg Supply Company i Fredericia.