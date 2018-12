Byrådet tager stilling til udsatte boligområders fremtid mandag

For en måned siden holdt Fredericia Kommune sit ene af to årlige åbne byrådsmøder i Medborgerhuset i Korskærparken. Inden mødet var der mulighed for at få en rundvisning i området, hvor der bor godt 1700 mennesker. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

En ny helhedsplan skal hjælpe folk i job, få flere i uddannelse, skabe mere tryghed og ændre beboersammensætningen i udsatte boligområder som blandt andet Korskærparken.

Fredericia: Fremover skal de udsatte boligområder i Fredericia ikke længere være en del af ghettolisten. Det er ønsket og målet fra politisk hold i Fredericia Kommune. I en årrække har Korskærparken været en del af den omdiskuterede ghettoliste på linje med eksempelvis Gellerupparken i Aarhus og Vollsmose i Odense. Derfor har Fredericia Byråd nedsat helhedsudvalget, der skal arbejde målrettet med at ændre beboersammensætningen i udsatte boligområder, så Fredericias navn fremover ikke vil figurere på ghettolisten. Mandag har byrådet på sin dagsorden at godkende helhedsplanen, som er den tredje af slagsen. Der er fokus på fire områder: At øge beskæftigelsen, at få flere i uddannelse, ændre sammensætningen af beboere med anden etnisk baggrund i området og øge trygheden. Selvom Korskærparken i en årrække har haft sin faste plads på ghettolisten, er der ikke kun fokus på Korskærparken. - Vi er nødt til at kigge på helheden. Vi har ikke kun Korskær og Sønderparken men flere andre. Derfor har udvalget været på besøg i flere af disse områder i år og har flere på listen. Vi skal passe på, problemerne ikke flytter fra ét sted til et andet. Hvis vi skal leve op til de nye regler i ghettopakken, kan vi risikere at sende folk til andre områder, som så kan ende som ghettoer, siger formand for helhedsudvalget Turan Savas (S). Politikerne i udvalget; Turan Savas, Peder Tind (V) og Søren Larsen (S) har foruden Korskærparken og Sønderparken besøgt Møllebo Allé og Holmbjerggårds Allé og har planer om at besøge Skanseparken næste år.

Formand: Vi skal ikke kun snakke Derfor bliver der iværksat 18 forskellige indsatser på tværs af de politiske udvalg for at komme problemerne til livs. - Politisk er vi meget opsatte på, at Fredericias navn bliver slettet fra ghettolisten. Vi har nedsat en styregruppe med repræsentanter fra boligselskaberne og kommunen, som skal have fingeren på pulsen og løbende måle på de kriterier, vi har sat op. Der skal handles. Vi skal ikke kun snakke, lover Turan Savas. I øjeblikket er Fredericia Kommune i gang med at ansætte en person, som skal have ansvaret for at føre helhedsplanen ud i livet og gennemføre de politiske visioner.

23,5 mio. kr. over fire år Turan Savas kender Korskærparken ret godt og genkender slet ikke billedet af området som en hård ghetto med masser af ballade. Han erkender dog, at der i perioder har været problemer. - I dag er området meget attraktivt. Der er brugt mange penge på at renovere lejligheder, og områderne omkring bygningerne er åbne og indbydende, og der ser pænt ud alle steder. Vi hører også, at ressourcestærke ældre sælger deres parcelhuse og flytter derud. Nogle vil opfatte det som et ghettoområde, men når de så kommer derud og oplever området, får man et andet syn på sagen. Det skal vi udnytte, for folk fortæller deres oplevelser videre til deres bekendte. Vi skal tale det op, mener han. Helhedsplanen strækker sig over fire år og koster 23,5 millioner kroner. Landsbyggefonden finansierer 14,8 millioner, boligselskaberne 2,2 millioner og Fredericia Kommune bidrager med 6,5 millioner.

Inspiration fra Vejle Ifølge Turan Savas er vejen til at få flere i job og skabe et højere uddannelsesniveau individuel hjælp. - Jeg tror på, alle mennesker gerne vil have deres egen lønseddel. Man skal finde ud af, hvad folk gerne vil, og hvad de kan, og så skal der ikke være langt fra tanke til handling. Sådan noget som iværksætteri skal vi måske se mere på. Vejle har succes med deres projekt. For mange med anden etnisk baggrund har det ofte endt i konkurser, men måske kan vi hjælpe dem mere på vej og fortælle mere om, hvordan det er at være selvstændig i Danmark. Vi skal tage dem mere i hånden og hjælpe med eksempelvis forretningsplan, og så skal vi få dem til at gå i andre brancher end frisører og pizzabagere. Det gælder ikke kun i Korskærparken men generelt i Fredericia, siger Turan Savas.