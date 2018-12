Byrådet fejrede sejr: Og Danmarks bedste ghetto må finde nyt kælenavn

Lørdag blev Korskærparken pillet af ghettolisten. Det blev fejret af byrådet, som også vedtog byrådet en ny plan. Den skal forhindre området i at komme på listen igen.

Hele syv udvalg i byrådet har arbejdet med helhedsplanen. Der sættes ind på områder som beskæftigelse, kriminalitet, og uddannelse, så man ikke fremover opfylder regeringens kriterier for ghettoområder.

- Det er den tredje helhedsplan, og den skal forebygge, at vi kommer på ghettolisten igen, sagde Turan Savas, som er formand for helhedsplanudvalget.

Men den fik stadig smil fra politikerne ved mandagens byrådsmøde. Her var boligområderne Korskærparken og Sønderparken på dagsordenen, da der skulle godkendes en helhedsplan for området.

Fredericia: Nyheden om Korskærparkens exit fra ghettolisten var to dage gammel.

Et andet navn

Fremgangen for Korskærparken blev fejret med rosende ord.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz pegede på, at de lokale indsatser har forbedret området. Til gengæld mener hun ikke, at regeringens ghettolov gør noget godt. I forhold til unge i Korskærparken og Sønderparken foreslog hun at indføre gratis aftenklub.

- Det koster 100 kroner. Et lille beløb, men en stor barriere. Klubberne nedprioriteres desværre ofte i familierne, og de tilbyder ellers et godt fællesskab, de unge kan komme ind i, lød det fra Cecilie Roed Schultz.

DF's Susanne Eilersen glædede sig over, at indsatsen i Korskærparken har flyttet noget.

- Statistikken viser, at meget få indvandrerkvinder er i arbejde. Næste skridt bliver at få flere af dem i arbejde og deltage mere i, hvad der foregår i Fredericia, sagde hun.

Ole Steen Hansen (S) pegede på, at problemerne ikke er løst endnu.

- Der var én, der sagde til mig: Det er stadig de samme, der bor i Korskærparken, som det var i går. Men der er altså sket noget, hvis man kigger tre år tilbage. Det er ikke de samme mennesker længere, sagde Ole Steen Hansen.

Turan Savas (S) sluttede med en munter bemærkning:

- Vi er kede af, vi ikke har Danmarks bedste ghetto længere. Nu må vi finde et andet kælenavn til området, sagde han og skabte mange smil i salen.