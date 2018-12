Byrådet bygger nye ældreboliger for 35 millioner

Fredericia: 22 nye boliger skal opføres ved plejecentret Stævnhøj, og prisen bliver 35,7 millioner kroner. Det godkendte byrådet mandag aften ved byrådsmødet.

Byggeriet af de 14 nye plejeboliger og otte aflastningsboliger blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2019. Enhedslistens Cecilie Roed Schultz havde ros til processen. Projektet blev udvidet fra 10 til 14 - og endelig 22 boliger i alt. Desuden var hun tilfreds med, at der er stor fokus på, at boligerne skal føles som et rigtigt hjem for beboerne.

- Der har været stor fokus på hjemliggørelse af de nye boliger, sagde Cecilie Roed Schultz. DF's Susanne Eilersen forventer god efterspørgsel.

- Pludselig har vi fået høje ventelister igen, så jeg er sikker på, at pladserne nok skal blive fyldt ud, sagde hun.