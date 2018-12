Byråd holder ekstra møde: Plan slanker ledelsen for otte millioner

Fredericia: Byrådet mødes en ekstra gang inden jul - den 17. december - oplyser kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe.

Byrådet skal tage stilling til en organisationsændring, som tirsdag formiddag præsentes for de kommunale medarbejderorganisationer. Planen fik kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe til opgave at skabe i forbindelse med budgettet for 2019.

Blandt andet skabes en ny struktur i ledelsen, som medfører besparelser på otte millioner kroner i 2019. Pengene skal i stedet bruges på "borgernær velfærd".

Der har været en ekstern analyse af organisationen i en proces, hvor gruppeformændene fra byrådets partier har været involveret.

Så det er en ny organisering, byrådet i næste uge skal tage stilling til.

- Der skal ske en organisering, der afspejler udvalgsstrukturen særligt på social og beskæftigelsesområdet og senior/handicap. Vi har i de sidste måneder kørt en inddragende proces i organisationen og med politisk niveau, og resultatet heraf skal behandles på byrådsmødet på mandag, oplyser Annemarie Schou Zacho-Broe.