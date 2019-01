Butik får endnu en sur smiley: Håber der er styr på mærkning nu

For tredje gang på under et år har Fred Asia House i Gothersgade fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen. Igen er det mærkningen af enkelte varer, der ikke har været i orden. I butikken håber man, at alt er bragt i orden én gang for alle.

Tredje sure smiley på et år

Butikken i Gothersgade, der sælger varer fra asiatiske lande som Vietnam og Indien, har to gange tidligere indenfor det seneste år, 3. maj og 26. marts, fået sure smileys for manglende dansk mærkning.

Fred Asia House oplyser, at forretningen løbende modtager varer, som ikke har en ingrediensliste på dansk. Det sker også, at butikken modtager varer, hvor der medfølger en dansk mærkning, men hvor der er fejl i ingrediensen. I begge tilfælde skal butikken selv rette mærkningen på produkterne.

Fra butikken fortæller de yderligere, at de håber, at der nu én gang for alle er bragt orden i mærkningen, så man slipper for anmærkninger i fremtiden.