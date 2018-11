Brugtbilsforhandler åbnede i marts: Nu flytter han allerede til større lokaler

SK Biler Aps åbnede i marts, men kort tid efter kom virksomheden i bekneb for mere plads. Derfor valgte Kenan Sisic at flytte sit lille bilfirma fra Vejlevej 79 til Vejlevej 16b. Foto: Peter Leth-Larsen

Kenan Sisic har flyttet sin virksomhed lidt længere hen ad Vejlevej, fordi han her kunne få mere plads og et mekanikerværksted.

Fredericia: Efter adskillige år i branchen besluttede 32-årige Kenan Sisic 1. marts at åbne sin egen virksomhed - SK Biler - på Vejlevej 79. Efter otte måneder var pladsmanglen så stor, at han flyttede i nye lokaler længere henne ad vejen - på Vejlevej 16B. - Vi manglede plads, for jeg måtte ikke have så mange biler, hvor jeg var tidligere. Desuden har jeg fået et værksted nu, som jeg ansætter en mekaniker til. Han vil primært lave vores egne biler, så de er i tiptop stand, for jeg har ikke en mekanikeruddannelse. Men fremadrettet vil vi også have fokus på at få hverdagskunder til service og reparation, fortæller Kenan Sisic. Han har arbejdet med biler mere eller mindre, siden han var 15 år gammel og havde i årene 2009-2012 virksomheden KS Bilpleje, som dog mest var på hobbybasis. I 2015 uddannede han sig til bilsælger og var en overgang ansat hos RH Biler i Middelfart.

I de nye lokaler har indehaver Kenan Sisic fået et mekanikerværksted, så han ansætter en mekaniker til at klargøre bilerne. Foto: Peter Leth-Larsen

Har sat hegn op Hos SK Biler fokuserer han hovedsageligt på små biler med lav vægtafgift, men tager sig også af import af biler - dog kun på bestilling. - For så er jeg fri for at binde megen kapital i det, forklarer han. Det har dog været lidt af en udfordring at flytte ind i de nye lokaler, fordi det har vist sig, at mange bruger arealet til at skyde genvej til Lumbyesvej. Derfor satte han hegn op, så det ikke længere er en mulighed. - Det har jeg fået mange skæld ud for. Jeg har egentlig ikke noget imod, at folk går igennem, men hvis de til vinter falder, og der ikke er saltet, så er det mig, der hænger på det. Det samme gælder, hvis nogen kommer til at ridse en af mine biler med eksempelvis en rollator. Så er det også mig, der hænger på regningen, siger Kenan Sisic. Han er født i Bosnien men har boet det meste af sit liv på Fyn og bor i dag i Blommenslyst med sin kone og deres barn. Det var derfor lidt tilfældigt, placeringen for virksomheden blev i Fredericia, da en kammerat fortalte om placeringen. - Her kan vi dække hele Trekantområdet, og i Odense er der stor konkurrence. Desuden er jeg de eneste på Vejlevej, der sælger små, billige biler, siger han.

Mange naboer har tidligere brugt arealet til at skyde genvej mellem Vejlevej og Lumbyesvej, men Kenan Sisic har været nødt til at sætte et hegn op, så det ikke længere er muligt. Foto: Peter Leth-Larsen

Der er også blevet plads til et større kontor i de nye lokaler. Foto: Peter Leth-Larsen