I år er Den Gamle Lillebæltsbro spærret for al trafik, når det traditionsrige Lillebælt Halvmarathon afvikles 4. maj. Så løbet afvikles på Fyn. Men Fredericia Kommune fortsætter med at sponsorere begivenheden. For at bakke op om godt naboskab, forklarer borgmester. Arkivfoto: Michael Bager