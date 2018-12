Bronze ved et tilfælde: Camilla tog til fitness på Færøerne

Hun havde slet ikke tænkt sig at deltage - og havde ikke forberedt sig. Alligevel endte fredericianske Camilla Andersen med at blive nummer tre ved en stor bikinifitness-konkurrence i Tórshavn.

Fredericia: Man kan, hvad man vil. Og nogle gange faktisk også noget, man ikke rigtig var klar over, at man ville. Dét kan 25-årige Camilla Andersen fra Fredericia tale med om. Hun kom for nylig hjem fra Færøerne med en medalje om halsen fra en fitness-konkurrence, hun slet ikke havde tænkt sig at deltage i. - Jeg tog til Færøerne for at hjælpe en ven, der havde en stand på Burn Show Down, som konkurrencen hed, siger den 25-årige enlige mor til Celina-Channel på to et halvt år. Camilla har før konkurreret i fitness, men denne gang havde hun ikke tænkt sig at deltage. Faktisk havde hun gjort alt det, man normalt ikke må, hvis man er seriøs med sin fitness. - Jeg havde levet af gifler, kager og burgere i 14 dage. Alt det forkerte, siger hun og griner, så det lange hår flagrer.

Jeg havde levet af gifler, kager og burger i 14 dage. Camilla Andersen

Camilla har deltaget i konkurrence før, men havde slet ikke tænkt sig at gå på scenen i Tórshavn. Privatfoto

Skal du ikke være med? Da Camilla kom til Tórshavn, mødte hun de andre deltagere og de mange, der havde en stand på stævneområdet. - Flere opfordrer mig til at stille op. Først siger jeg nej, men til sidst lader jeg mig rive med og siger ja. Så ti minutter før tidsfristen tilmelder jeg mig. Og så har jeg ellers mindre end et døgn til at gøre klar. Så stod hun dér: Uden en bikini, uden sko, uden smykker, uden make up, uden spraytan og uden hårprdukter. - En rigtig sød færøsk pige, Elisabeth, siger, at jeg kan låne en bikini af hende. Det kommer bag på mig, for normalt er deltagerne ret egoistiske og mig-mig-mig - sådan rigtigt modbydelige - for det her er en egocentreret sport. Men sådan var det ikke i Tórshavn, siger Camilla. En halv time før konkurrencen lykkes det hende at skaffe de nødvendige sko. Så er hun klar.

Selvom man er seriøs med sin fitness, kan man godt ryge i både gifler, chips, kebabmix, cola og andre usunde sager. Privatfoto

Komisk at blive råbt op Efter konkurrencen, hvor dommere vurderer deltagernes muskulatur og form, bliver vinderne råbt op. - Pludselig hører jeg mit navn. Jeg kan ikke lade være med at grine lidt. Det er så komisk, at jeg bliver nummer tre, når jeg slet ikke skulle have været med. Det var sjovt, siger Camilla. Hun ser tilbage på oplevelsen som en "du kan, hvad du vil"-oplevelse. - Man kan mere, end man tror - også som enlig mor og alt det dér, siger hun.