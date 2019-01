Brandfolk knoklede natten igennem: Ild i halmlade tømte station i Fredericia

30 brandfolk var i løbet af nytårsnat i gang for at slukke en lade fyldt med halm i Håstrup. Laden udbrændte, og efterslukningen fortsatte tirsdag formiddag med materiel fra Beredskabstyrelsen. Vejle havde travlt, så mandskab fra Fredericia og Børkop slukkede.

- Vores kolleger i Vejle havde på det tidspunkt meget travlt, så vi overtog. Jeg tømte stationen i Fredericia, har haft folk fra Kolding og Børkop med, så vi var omkring 30 mand, da det gik hårdest for sig, siger indsatsleder Per Møller Jensen.

- Den kunne have bredt sig til den næste lade, men det fik vi forhindret, siger Per Møller Jensen.

Fredericias sprøjter og vandvogn rykkede til Håstrup, og fra brandstedet sørgede Per Møller Jensen for samtidigt at passe de opgaver, der måtte komme ind ved siden af.

Det krævede lang tids efterslukning at sikre, at alle gløder var slukket i halmen. Foto: Nana Hanghøj

Vindstød drillede brandfolk og bilist

Det blæste op i løbet af natten, og vinden gjorde ikke arbejdet lettere.

- Jeg fik rekvireret køretøj og mandskab fra beredskabstyrelsen til at rydde laden for halm og få det kørt igennem, så vi kunne efterslukke, siger Per Møller Jensen, som forventer at branden er helt klaret inden middag tirsdag.

Under efterslukningen måtte der også klares et enkelt færdselsuheld på motorvejen ved Fredericia.

- En bilist mistede herredømmet på grund af et kraftigt vindstød, og så kørte han galt. Vi var ude at rydde op og hjælpe til, og begge i bilen måtte til tjek på skadestuen, siger Per Møller Jensen.

Uheldet på motorvejen skete ved 6.30-tiden.