Fredericia: Et skur i Pjedsted stod 2. juledag i flammer. Det var en gruppe opmærksomme naboer, der opdagede, at der stod røg ud af skuret 21.30 onsdag aften. Jan Møller, indsatsleder ved Trekantbrand, fortæller, at det formentlig var nogle elektriske installationer, der startede branden, som hurtigt blev slukket.