Borgmester vil gerne have DanmarkC og Kanalbyen til at spille sammen

I fremtiden håber borgmester Jacob Bjerregaard, at flere virksomheder vil gøre som DLG og have en transport-del i Taulov og kontorarbejdspladser et andet sted i kommunen - gerne i Kanalbyen. Men udvikling af DanmarkC vil kræve investeringer i infrastrukturen.

- Vi vil gerne skabe noget, der minder om Danmarks største erhvervspark og Danmarks største logistikcentrum - at det kan smelte sammen. Strategisk er den placering så unik, at den skal udnyttes til at være bindeled, forklarer Jacob Bjerregaard.

Fredericia: Fredericia Kommune skal være en attraktiv kommune at bo og leve i. Et af midlerne er erhvervsområdet DanmarkC, hvortil flere virksomheder i de senere år har meldt deres ankomst - og med virksomhederne kommer der arbejdspladser og forhåbentlig nye borgere til kommunen. Det er i hvert fald borgmester Jacob Bjerregaards (S) plan.

- Over de kommende år kommer vi til at lave forholdsvis store investeringer i infrastrukturen. Afkørsel 59 går i gang til april, hvor der kommer flere spor og flere ramper. Det er en længere process, som vi er sammen med Vejdirektoratet om. Det er en fælles investering, hvor vi betaler halvdelen hver. Samme proces skal køre ved afkørsel 61, hvor langt størstedelen af trafikken til og fra DanmarkC kommer. Desuden skal vi se på rundkørslerne derude, fortæller borgmesteren.

Flere arbejdspladser skal skabe øget bosætning

Håbet fra byrådets side er, at der fremover vil blive skabt arbejdspladser i DanmarkC, som ikke nødvendigvis har noget med transport- og logistikbranchen at gøre.

- Når vi har tiltrukket Google, tror jeg, det vil skabe synergi over de kommende år inden for tech-klyngen, giver han som eksempel.

Men jobbene skal ikke kun findes ude i DanmarkC. Der skal også skabes job inde i midtbyen, hvis det står til byrådet.

- En del af vores satsning går på at få en del af kontorjobbene ind i Kanalbyen. Jeg kan sagtens se for mig, at virksomheder har sin transport-del i Taulov og få kilometer derfra i Kanalbyen sidder speditørerne. DLG bygger logistikcenter i Taulov plus domicil ved Lillebæltsbroen. Det er et skoleeksempel på, hvad vi gerne vil. Der kommer til at sidde 300 højtuddannede personer i domicilet, og få kilometer derfra vil man have et logistikcenter, hvor man omlaster gods, forklarer Jacob Bjerregaard.

Han kan allerede nu konstatere, der er nye ansigter på vej til Fredericia Kommune, fordi deres job fremover skal findes her i byen.

- Mange af DLG's ansatte kigger på at købe hus eller lejlighed i Kanalbyen. Vi vil gerne vise, det er attraktivt at bo her. Der kommer helt sikkert også øget bosætning ud af denne erhvervssatsning, siger borgmesteren.