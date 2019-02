Borgmester om sundhedsreform: Vi er et stort skridt foran regeringen

Sundhedsreform eller ej, så ved borgmester Jacob Bjerregaard (S), at Fredericia er godt klædt på til at tackle fremtidens nære sundhedsvæsen. Sundhedshuset er det fundament, som Fredericia Kommunes sundhedsudbud skal bygges op på, og andre kommuner kigger med.

- Det skal vi være klar til at kigge på, men det kan ikke gøres uden, at der følger ressourcer med, siger Jacob Bjerregaard.

- Når jeg lytter på debatten nu, så synes jeg, at jeg hører en erkendelse af, at der skete for stor centralisering. De meget syge skal selvfølgelig have den mest specialiserede behandling, men nu siger man, at der er en stribe patienter, som skal have et behandlingstilbud tæt på. Den opgave vil vi også gerne påtage os i kommunerne, men i sundhedsudspillet fra regeringen følger der ingen penge med, og det er jeg bekymret over, siger Jacob Bjerregaard.

Fredericia: Betonvægge og stolper står afklædt på 4. sal i højhuset i Fredericia Sundhedshus. Her blev der tidligere udført højt specialiseret hjertebehandling tæt på borgerne, men i en politisk kabale om at samle akutsygehuse og specialiseret behandling i store enheder, blev Fredericia Sygehus ofret.

Vi har været tidligt ude, og jeg kan bare konstatere, at det har været en rigtig beslutning. Vi kommer til at have praktiserende læger, speciallæger, sygeplejeklinik, psykiatri, apotek og genoptræning tæt sammen, og det kan kun blive en gevinst.

Regeringens udspil til en sundhedsreform får kritik fra Jacob Bjerregaard på en række områder. Ikke mindst er han uenig i tanken om at nedlægge regionerne og erstatte dem med en bestyrelse og et sundhedsfællesskab uden reel indflydelse. Foto: Peter Leth-Larsen

Var tidligt ude

Sundhedsreformen når formentlig ikke at blive vedtaget inden et folketingsvalg, men borgmesteren har kigget forslaget grundigt igennem.

- Sundhedsområdet kommer til at fylde meget i de kommende år, fordi vi bliver ældre, og vi grundlæggende er enige om, at vi skal forsøge at skabe et nært sundhedsvæsen. Det arbejde er vi allerede langt med i Fredericia, hvor vi i byrådet har været enige om at skabe Danmarks bedste sundhedshus. Det er dyrt, men det har vi valgt at prioritere, og jeg kan se, at man både fra Folketingets side og andre kommuners side har bemærket, hvad vi har gang i, siger Jacob Bjerregaard.

Sundhedshuset er det fundament, som det borgernære sundhedsvæsen skal bygges på i Fredericia. Og planerne er langt fremme.

